يونسكو تحذر من عواقب تغيير وضع آيا صوفيا

حذرت منظمة "يونيسكو" من عواقب تغيير السلطات التركية لوضع متحف "آيا صوفيا" بإسطنبول، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يخضع للمراجعة من قبل لجنة التراث العالمي التابعة لها.وأشارت "يونيسكو" إلى أن "آيا صوفيا" مسجل على لائحة التراث الثقافي العالمي كمتحف مع كل ما يترتب عليه من الالتزامات القانونية.وأضافت أن "الدولة يجب أن تضمن عدم تقويض القيمة العالمية الفريدة للمعالم المسجلة الموجودة على أراضيها"، مشيرة إلى ضرورة إبلاغ المنظمة مسبقا بأي تغيير للوضع.وذكرت "يونيسكو" أنها أعربت عن قلقها في عدة رسائل إلى تركيا، وأضافت: "ندعو السلطات التركية للدخول في الحوار قبل اتخاذ أي قرار".ومن المتوقع أن تتخذ محكمة تركية قرارا يوم الجمعة بشأن وضع "آيا صوفيا" التي كانت كنيسة مسيحية في عهد الإمبراطورية البيزنطية، ثم مسجدا في عهد الإمبراطورية العثمانية قبل تحويلها إلى متحف في عام 1934.وتتجه السلطات التركية لإلغاء قرار تحويل العمارة إلى المتحف وإعادة فتحها للعبادة كمسجد، الأمر الذي قد آثار قلقا من قبل روسيا واليونان والولايات المتحدة وفرنسا وشخصيات دينية مسيحية بارزة.