ريو دى جانيرو تقرر فتح الشواطئ بعد ظهور لقاح ضد كورونا

أعلن عمدة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مارسيلو كريفيلا، أن شواطئ المدينة التي تعتبر من أهم المعالم السياحية في البرازيل، ستفتح بعد ظهور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقال العمدة للصحفيين: "في الأماكن، حيث لا يمكن استخدام الكمامات، التوجه هو إعادة الفتح فقط بعد ظهور لقاح خضع للتجارب، أو عندما سيقترب انتشار الفيروس من الصفر".وأضاف: "في الشواطئ لا تستخدم الكمامات ونسبة الإصابات تزداد".تجدر الإشارة إلى أن الشواطئ في ريو ديجانيرو مفتوحة حاليا فقط لممارسة الرياضة، فيما ينتهك الكثيرون تلك قواعد مكافحة كورونا، ويزورون الشواطئ للترفيه، ويتجاهل الكثيرون ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.وعلى الرغم من تسجيل البرازيل ثاني أكبر حصيلة في العالم للمصابين والضحايا، بدأت مختلف الأقاليم البرازيلية برفع القيود وإعادة فتح الأماكن العامة، بينما تسجل عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة بكورونا كل يوم.وكانت ريو دي جانيرو قد أعلنت الأسبوع الماضي إعادة فتح الحانات والمطاعم. كما كانت تنوي السماح لمشجعي كرة القدم بدخول الملاعب، لكنها تراجعت عن هذه الفكرة.يشار إلى أن ولاية ريو دي جانيرو سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في البرازيل، حيث توفي نحو 11 ألف شخص.