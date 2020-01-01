الولايات المتحدة توافق على بيع 105 مقاتلات «إف-35» لليابان

تلقى الكونجرس الأمريكي إخطارا بامكانية بيع 105 مقاتلات من طراز "إف-35" لليابان بتكلفة تقديرية تبلغ 23.11 مليار دولار.وأحالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية الإخطار بعد أن وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على البيع المحتمل.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن اليابان طلبت 63 طائرة من طراز إف-35- إيه و42 طائرة من طراز إف-35-بي، إلى جانب 110 من محركات برات وويتني إف-135.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية: "من الضروري للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة مساعدة اليابان في تطوير والحفاظ على قدرة دفاع عن النفس قوية وفعالة"، مضيفة أن البيع المقترح "لن يغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".وستضع الاتفاقية اليابان من بين أكبر المستخدمين الأجانب لطائرة إف-35.