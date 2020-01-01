محافظة الجيزة: غلق جزئين لشارع السودان بالاتجاهين لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار الاجراءات التي تتم بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين ابتداء من الساعه 12 صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباحًا ولمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الجمعة وحتى الأحد القادم دون تعطيل للحركة المرورية.ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها.وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المروريه اللازمة لتسيير الحركة المرورية.