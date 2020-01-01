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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد والبنك الدولى يوصيان بعقد الاجتماعات «افتراضيًا»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:59 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
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أوصت إدارتا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجالسهما التنفيذية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بإقامة الاجتماعات السنوية لعام 2020 المقرر انعقادها في الفترة ما بين 12 إلى 18 أكتوبر القادم عن بُعد، واستخدام شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الظروف الراهنة واستمرار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي مشترك، "نواصل مراقبة جائحة كوفيد-19 حول العالم، والمخاوف الصحية المستمرة المتعلقة بالوباء".

وأكدا على أن هدف المؤسستين الدوليتين هو توفير الدعم اللازم والمشورة للدول الأعضاء بفعالية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين في اجتماعات الربيع والموظفين من الجانبين، كما سيواصلان متابعة مستجدات الجائحة.

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