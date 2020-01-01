مفقودون.. مريض نفسى تغيب عن أسرته بالإسكندرية
الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:22 ص
رشا نصرطباعة
إيمانًا من "الدستور" بالدور الإيجابي للإعلام، قرر تخصيص هذه المساحة للبحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.
الاسم: طارق محمد عبد العال الخولي
السن: 48 سنة
العنوان: السيوف بالإسكندرية
الحالة: مريض نفسي
مفقود من يوم 5 يونيو 2020، وعلى من يراه يرجى الاتصال على الرقم 01208633518.
الاسم: طارق محمد عبد العال الخولي
السن: 48 سنة
العنوان: السيوف بالإسكندرية
الحالة: مريض نفسي
مفقود من يوم 5 يونيو 2020، وعلى من يراه يرجى الاتصال على الرقم 01208633518.