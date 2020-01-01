مفقودون.. مريض نفسى تغيب عن أسرته بالإسكندرية

إيمانًا من "الدستور" بالدور الإيجابي للإعلام، قرر تخصيص هذه المساحة للبحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.الاسم: طارق محمد عبد العال الخوليالسن: 48 سنةالعنوان: السيوف بالإسكندريةالحالة: مريض نفسيمفقود من يوم 5 يونيو 2020، وعلى من يراه يرجى الاتصال على الرقم 01208633518.