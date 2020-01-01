السلطات الإيرانية تكشف أسباب انفجار غرب طهران

أعلنت السلطات الإيرانية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع غرب العاصمة طهران كان ناجمًا عن أعمال حفر، حسبما أفاد موقع «قناة العربية».وأكد مدير الشؤون العسكرية والأمنية في إقليم البرز غربي طهران، أن الانفجار ناجم عن عمليات حفر لإنشاء نفق على طريق همت السريع بين مدينتي طهران وكرج، حسبما أفاد التليفزيون الإيراني.وأضاف أن عمليات الحفر تجري في جبال كلاك الواقعة شرق مدينة كرج، مركز إقليم البرز، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على منع إحداث انفجارات أخرى أثناء ساعات الليل حرصًا على راحة المواطنين.