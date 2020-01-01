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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاض أمريكى يصدر أمرًا بمنع النشر فى قضية جورج فلويد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:05 ص
جورج فلويد
جورج فلويد
وكالات
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أصدر قاض أمريكي ينظر في قضايا أربعة من عناصر شرطة مينيابوليس المفصولين والمتّهمين بقتل جورج فلويد أمرًا، بعدم النشر في القضية، وذلك بعد أن تحدّث بعض محامي الدفاع عن المتّهمين إلى الصحافة.

وقال قاضي مقاطعة هانيبين بيتر كاهيل، إنّ المحامين وغيرهم ممّن يتحدّثون إلى وسائل الإعلام "يزيدون من خطر التأثير في هيئة محلّفين محتملة، والإخلال بحقّ جميع الأطراف في محاكمة عادلة".

ومن بين التصريحات التي دفعت القاضي الى إصدار هذا القرار تلك التي تعود الى إيرل جراي، محامي الشرطي السابق توماس لاين، خلال مقابلة له مع قناة "كاي تي أس بي" التابعة لشبكة "آي بي سي"، إضافة إلى صحيفة "ستار تريبيون".

وقال جراي إنّه يجب ردّ التّهم الموجّهة إلى لاين لأنّه لم يكن على دراية بحدوث عملية قتل.

ونقلت الصحيفة عن جراي قوله: "إنها ليست حالة حيث يقف ويشاهد شرطيًا آخر يضرب رأس شخص ما".

وأضاف جراي أنّ موكّله الشرطي لاين اتصل بسيارة إسعاف وقفز إليها وساعد في إنعاش قلب فلويد في الطريق الى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاة الأخير في 25 مايو.

ويحظر أمر منع النشر الكشف مباشرة أو من خلال طرف ثالث عن أي "معلومات أو آراء أو إستراتيجيات أو خطط أو أدلة محتملة تتعلّق بأي من القضايا سواء لوسائل الإعلام أو للعامّة"، وفق قرار القاضي.

ويواجه عناصر الشرطة السابقون لاين وتو ثاو وجاي ألكسندر كوينج نفس الاتهام وهو معاونة زميلهم ديريك تشوفين، الذي ركع على رقبة فلويد الأعزل حتى توقف جسده عن الحركة، والتواطؤ معه.

أما تشوفين فيواجه تهمتي قتل من الدرجتين الثانية والثالثة، وجميع هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 40.

وكان عناصر الشرطة قد اعتقلوا فلويد للاشتباه في استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولارًا، وقد أدت وفاته الى احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرّر أن تبدأ جلسات محاكمة المتّهمين في 8 مارس 2021.

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