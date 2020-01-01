«رانيا» من ذوى الاحتياجات تطلب عودة معاشها وتوفيرمشروع لها

أرسلت المواطنة رانيا مصطفى أحمد ناجى، ذات الـ46 عامًا استغاثة تذكر فيها معاناتها اليومية بسبب ظروفها الصحية، حيث تعانى من ضمور بالعضلات منذ ولادتها، وهو ما يسمى بشلل الأطفال، مما أفقدها القدرة على الحركة، بالإضافة إلى فقدانها لمصدر دخل يوفر لها متطلبات الحياة البسيطة.تشكو رانيا من أنها لا تجد من يعولها خاصة بعد تعرض شقيقها الوحيد، الذي تعيش معه هو وزوجته بعد وفاة والديها، لحادث أفقده عملة كسائق على توكتوك وبحاجة هو الآخر للمساعدة.وتحمل "رانيا" كارنيه يثبت نسبة إعاقتها، والذي يجعلها أحق الناس بصرف معاش شهري من وزارة التضامن، إلا أنها تعاني من انقطاعه منذ شهور ليست بالقليلة، دون أن تعرف السبب، وعلى الرغم من قلة المبلغ الذي يقدر بحوالي 350 جنيها، لكنه كان بمثابة النواة التى تسندها.وتعبر رانيا عن أن ما تتمناه هو عودة هذا المعاش مرة أخرى على وجه السرعة، وتوفير مشروع خاص بها يضمن لها دخلًا ثابتا كالحصول على رخصة كشك من محافظة الجيزة.