الشرطة ترجح غرق الممثلة نايا ريفيرا فى بحيرة بكاليفورنيا

قال مكتب رئيس دائرة الشرطة بمقاطعة "لا فينتورا"، إن نايا ريفيرا، التي لعبت دورًا رئيسيا في مسلسل "جلي" التلفزيوني الناجح، يفترض أنها غرقت في بحيرة بكاليفورنيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال كريس داير، نائب رئيس دائرة الشرطة، خلال مؤتمر صحفى: "نحن نفترض وقوع حادث ونفترض أنها غرقت فى البحيرة،. لا توجد علامات على ارتكاب جريمة، ولا علامات على حدوث أي خطأ إلى جانب وقوع حادث مأساوي".وذكرت وسائل إعلام محلية أن نايا، استأجرت قاربا يوم الأربعاء في بحيرة بيرو برفقة طفلها البالغ من العمر أربعة أعوام.وذكرت شبكة "سي بي إس لوس أنجليس" أنه تم العثور على الطفل في وقت لاحق، دون أن يصاب بأذى، وكان بمفرده في القارب، حيث قال للمحققين إن والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة.وأضاف "دايرط أن عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية اليوم للعثور على الممثلة بعد ساعات من البحث يوم الأربعاء.