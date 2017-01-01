البرازيل تسجل 1220 وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 42619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية- في بيان لها- إلى أنه تم تسجيل 1220 حالة وفاة.ووفقًا لبيانات الوزارة، فإن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البرازيل بلغ مليونًا و775 ألفًا و779 شخصًا منذ ظهور الوباء، بينما وصل عدد الوفيات إلى 69184 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.