مكتب بولسونارو: الرئيس البرازيلى فى حالة جيدة رغم إصابته بكورونا

أعلن المكتب الرئاسي في البرازيل، أن الرئيس جايير بولسونارو، في حالة صحية جيدة رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال المكتب، في بيان أصدره اليوم، إن "الرئيس بولسونارو، الذي تم تشخيص إصابته بعدوى كوفيد-19، في حالة جيدة ولم يتم تسجيل أي مضاعفات".وأضاف البيان: "حالته الصحية جيدة وهو يواصل الخضوع لمراقبة روتينية من قبل الفريق الطبي التابع لرئاسة الجمهورية".وخضع الرئيس البرازيلي يوم 7 يوليو لفحص طبي أكد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، وقال بولسونارو الثلاثاء الماضي إنه يشعر بالتحسن بعد بدء علاجه.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.ويواجه الرئيس البرازيلي، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.