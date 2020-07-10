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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-7-2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:57 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-7-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، ويواصل الريال أنخفاضه في الأسواق المحلية وذلك بعد أن بلغ متوسط سعر الصرف اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-7-2020

ويأتي سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع،و في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، جاء سعر الريال في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

ويتم تحديد سعر صرف الريال السعودي في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي الماضي 2018- 2019.

يشار إلى أن الريال هو عملة المملكة العربية السعودية، ويتم تداوله من خلال فئتين العملات من الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

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