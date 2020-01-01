حبس 8 أشخاص لاتهامهم بتعذيب شاب بالبحيرة

قرر المستشار عبد الحق بصيلة، رئيس نيابة دمنهور الكلية، برئاسة المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس 8 أشخاص 15 يومًا لاتهامهم بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء، لاتهامه بسرقة إحدى مزارع العنب.وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تمكنت من ضبط 8 أشخاص بقرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى؛ لاتهامهم بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية، بدعوى سرقته إحدى مزارع العنب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة لعمليات التعذيب البشعة للشاب الذى يبلغ من العمر 28 عامًا ويعمل عاملا باليومية.وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملاباسات هذه الواقعة الشنيعة والمتورطين فيها، وتحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020 جنح مركز حوش عيسى.