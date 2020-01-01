الزمالك يحتفل بشعار «نادى القرن» على مبنى وزارة الرياضة (فيديو)

بدأ نادي الزمالك في احتفالاته التي أعلن عنها مجلس إدارة النادي الأبيض، باعتبار يوم 9 يوليو احتفالًا للزملكاوية لما أسماه بـ"نادي القرن الحقيقي".وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ضمن احتفالية النادي الأبيض، بينما يتم تشغيل الليزر على مبنى وزارة الشباب والرياضة ليدون على واجهتها كلمات "نادي القرن الحقيقي".وبدأت منذ قليل احتفالات نادي الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث تم إطلاق الشماريخ والألعاب النارية وأغنية "زملكاوي".واستمرت احتفالات الزمالك لوقت قصير ما بين 3 إلى 5 دقائق فقط قبل أن تنتهي الأمور بعد ذلك.وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد قرر في وقت سابق اعتماد يوم 9 يوليو موعدا رسميا كل عام للاحتفال بلقب نادي القرن الأفريقي.ولاتزال اللجنة المختصة بملف نادي القرن في الزمالك تواصل تحضيرها وتجهيز عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادي في اللقب الأفريقي.