مصرع قائد سيارة بحادث تصادم فى الأقصر (صور)

لقى قائد سيارة، منذ قليل، مصرعه ٱثر تعرضه لحادث تصادم مع مقطورة، وذلك بالطريق الصحراوي بقرية النمسا بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.وتلقت غرفة عمليات إسنا بلاغًا يفيد بتصادم سيارة محملة بالجرانيت بمقطورة أخرى بالخلف، مما أسفر عن مصرع السائق ويدعى "أحمد. م"، مقيم بكوم أمبو، قائد سيارة تحمل لوحة معدنية رقم السيارة "٨٦٢٦ ص ون".وكلف محمد السيد، رئيس مجلس مدينة إسنا، عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المجلس، والمهندس محمد عشري، رئيس مجلس قروي النمسا، وهيئة الإسعاف ومباحث شرطه إسنا والمرور، لمتابعة الحادث، وجارٍ نقل الجثة ورفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور.