مستشار التنمية المحلية الأسبق: 500 ألف قرار إزالة بالإسكندرية

أكد الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الجميع مسئول عن أزمة مخالفات البناء، مضيفًا: «نحن نصنع المخالفة ثم نشكو منها، المواطن والمسئول كلاهما مذنب فى هذا الأمر، والمفروض اللى ميعرفش يشتغل يروح.. كمية المباني المخالفة غير طبيعية».وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «لا يجب أن يلقي أحدنا الحمل على الأخر، فلا يمكن أن يقول رئيس الحى: "أعمل إيه؟.. يجب التكاتف لحل الأزمة».وأوضح أن عدد كبير من المواطنين استغلوا بعض الأحداث من أجل عمل مخالفات، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة وبالتحديد في ظل أزمة فيروس كورونا، تم بناء عدد ضخم جدا من الأبنية، لأن بعضهم ظن أن السلطات ستكون مشغولة في الجائحة.وأشار إلى أنه يجب أن يسأل رئيس الحي والمركز والمدينة، لأن هناك موظفين في مختلف الإدارات يتجاوزون ويحصلون على رشاوي من المخالفين مقابل تسهيل المخالفة، وفي بعض الأحيان يقومون بسحب المسئول الأكبر للمسائلة، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها أكثر من 500 ألف قرار إزالة أصدره عدد من المحافظين، ولم يتم تنفيذه.