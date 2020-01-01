مستشار التنمية المحلية الأسبق: موظفو الإدارات المحلية مرتشون

أكد الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، في تعليقه على أزمة مخالفات البناء، أول من يدان في مخالفات البناء المحافظ ورئيس الحي والمدينة ورئيس المركز.وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «هناك مجموعة من الموظفين في الإدارة المحلية تحت رئيس الحي، وكل هؤلاء يرتشون ويتجاوزون ورئيس الحي شايف وعارف ومش عارف يقاوم وأحيانا بيجروا رجلين المسئولين وراهم».وذكر أن الفترة الأخيرة وبالتحديد في ظل أزمة فيروس كورونا، تم بناء عدد ضخم جدا من الأبنية، لأن بعضهم ظن أن السلطات ستكون مشغولة في الجائحة.