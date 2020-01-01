بسمة وهبة: مخالفات البناء نتاج ميراث فساد المحليات
الخميس 09/يوليه/2020 - 11:39 م
سناء إسماعيلطباعة
أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن مصر عانت لسنوات من انتشار العشوائيات، ما تسبب في تشويه المظهر الحضاري لمحافظات مثل الإسكندرية والقاهرة.
وأضافت خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «هذا الأمر يعني أن فيه حد فاسد غمض عينيه وخد فلوس من تحت الترابيزة، وهذا نتيجة ميراث طويل من التهاون والتقصير وفساد المحليات على مر الزمن لكن دولة 30 يونيو ضد الفساد والرشاوي والتربح خاصة في ملف مخالفات البناء وفوضي التراخيص التي تحدث عن طريق الكحول، الذي أصبح ظاهرة عامة لتقنين الفساد».
وأوضحت أن هناك ما يعرف بـ«الكحول» وهو عبارة عن شخص صاحب عمارة، يطلب من شخص بسيط أن يضع اسمه في التراخيص، ثم يقوم ببناء برج مخالف، ويقوم الحي بتحرير محضر ضد الشخص البسيط الذي عمل ككحول لتسهيل البناء المخالف مقابل حفنة من الجنيهات، مستطردة: «الآن زمن الكحول انتهي خلاص، وكذلك الفساد والفاسدين». شاهد
وأضافت خلال برنامجها «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «هذا الأمر يعني أن فيه حد فاسد غمض عينيه وخد فلوس من تحت الترابيزة، وهذا نتيجة ميراث طويل من التهاون والتقصير وفساد المحليات على مر الزمن لكن دولة 30 يونيو ضد الفساد والرشاوي والتربح خاصة في ملف مخالفات البناء وفوضي التراخيص التي تحدث عن طريق الكحول، الذي أصبح ظاهرة عامة لتقنين الفساد».
وأوضحت أن هناك ما يعرف بـ«الكحول» وهو عبارة عن شخص صاحب عمارة، يطلب من شخص بسيط أن يضع اسمه في التراخيص، ثم يقوم ببناء برج مخالف، ويقوم الحي بتحرير محضر ضد الشخص البسيط الذي عمل ككحول لتسهيل البناء المخالف مقابل حفنة من الجنيهات، مستطردة: «الآن زمن الكحول انتهي خلاص، وكذلك الفساد والفاسدين». شاهد