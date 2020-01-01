«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

1- الحموات

2- الزوجة

3- مستني القطر

4- بلادينا

5- المساطيل

6- اثنين في الصحراء

7- جنازة زوجته

8- السباك وزوجته

على مدار التاريخ يشتهر الشعب المصري بخفة الدم، والنكات الساخرة من كل شيء بالمجتمع، حتى في أصعب الظروف واللحظات التي مر بها كانت النكتة حاضرة، وأصبحت المقولة الأشهر التي تقال على الشعب المصري "شعب ابن نكتة".ويعد من أبرز الملفات التي طالما تناولتها النكات المصرية سخرية أهل القاهرة من أبناء الأريف وبالأخص الصعيد على الرغم من انتماء الغالبية العظمى لأبناء القاهرة لأصول ريفية، وليست الحياة المعيشية والعلاقة بين الأسرة بمعزل عن السخرية والنكات.وتعد أحد أبرز النكات فيما يتعلق بالأسرة هي الخاصة بالحموات، والتي ألقاها الفنان الراحل إسماعيل ياسين في أحد الأفلام وظلت متداولة حينما قال: "واحد بيسأل شيخ ما هو القضاء والقدر وما هي المصيبة.. فرد الشيخ القضاء والقدر ان حماتك تقع في المياه اما المصيبة لو طلعت تاني ".أما المنتصر بالله فله واحدة من النكت التي كانت وما تزال متداولة ولها تأثير مضحك رغم تكرارها وقد القاها في احد المسرحيات:"الست تحب أربعة حيوانات فى حياتها 1- الثعلب علشان تحطه فرو على كتفها 2- التمساح علشان تعمله عربية تركبها 3-الثعبان علشان تعمله حذاء وشنطة 4- الحمار اللى حيجبلها كل ده".كما أن نكتة أخرى وضعت في أحد الأفلام للفنان كريم عبدالعزيز، إلا أن النكتة في حد ذاتها أقدم من الفيلم وهي:"واحدة الدولاب عندها بيعمل صوت لما القطر بيعدى من جنبهم جابت نجار صلحه مرة واتنين وتالت مرة قالتله والله ما أنت ماشى إلا لما القطر يعدى وأشوفه هيتهز ولا لا.. شوية وجوزها جه والنجار من الخضة استخبى فى الدولاب.. لما جوزها شافه قاله وأنت بتعمل إيه هنا.. قاله النجار طبعًا لو حلفتلك بإيه مش هتصدق إنى مستنى القطر".أما النكات التي تستخدم كنوع من السخرية المتبادلة بين أبناء القاهرة وابناء الأقاليم خاصة الجنوب فيعد من أشهرها:"راجل بلادينا عنده تليفزيون باعه واشترى فيديو- واحد غفير عامل عيد ميلاد لابنه حط في التورتة 20 شومة.. واحد سافر فرنسا بيعاكس واحدة قالت له سوفاج قالها لا سوهااااااااج".مرة واحدة بتخون جوزها فسمعته طالع على السلم فقالت اخبيك فين اخبيك فين راحت مخبياه ورا التلفزيون فجوزها كان جايب سمك فقالها خدي جهزي السمك ده وراح فاتح التلفزيون يتفرج على الماتش الست جايه تقولو ا ايه ده ياراجل انتا جايبلى السمك صاحي قالها امال انا اعمل ايه كل ما الاهلى يجيب جون يطلع واحد من الجمهور يبوسني ويرجع تاني.إتنين مشين فى الصحرا طلع عليهم اسد فواحد منهم رماه بطوبة وجرى بيبص وراه لقى صاحبة واقف بيقولة إنت مبتجريش لية قالو وانا مالى هو انا إللى ضربته.زوج مبطلش ضحك طول جنازة زوجته واحد صاحبه قرب منه قاله عيب كدة ميصحش احنا في جنازة مراتك.. قاله تصدق اني متجوزها بقالي 20 سنة أول مرة أعرف هي رايحة فين.ومن أكثر المهن الحاضرة في نكات المصريين مهنة السباك ولعل من أبرز النكات على تلك المهنة: "سباك اتخانق مع مراته ضربها كوع كسرلها الحوض".