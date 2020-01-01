استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن من بلدة كفل حارس، بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن وزارة الصحة قولها إن الشهيد إبراهيم مصطفى أبويعقوب وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته.كما أعلنت مصادر طبية إصابة شاب آخر بالرصاص الحي في قدمه.