روسيا تسجل 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 28 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابية إصابتها بكورونا، حسبما أفادت «روسيا اليوم» الخميس.وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4087 شخصا، ويمثل هذا العدد تراجعا في مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو بعد أيام من ارتفاعه.