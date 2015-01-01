«الصخيرات» قابل للتعديل.. المغرب يوجه «ضربة قاسية» لتركيا والوفاق

قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن اتفاق «الصخيرات» بشأن ليبيا، والموقع عام 2015 وحصلت بموجبه حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمدعومة من تركيا، على الشرعية الدولية قابل للتعديل.وأضاف وزير خارجية المغرب في تصريحات له خلال اجتماعي حكومي، أن أمن واستقرار المغرب مرتبط بالوضع في ليبيا، وفق ما نقلت قناة "العربية".وعبر الوزير المغربي عن قلق المملكة الشديد من الوضع المتدهور في ليبيا، وتداعيات ذلك على بلاده.يذكر أن مجلس الأمن الدولي أكد خلال جلسة خاصة بليبيا على رفض الحل العسكري، وضرورة العودة إلى المفاوضات السياسية والوقف الفوري لإطلاق النار من كافة الأطراف.