محمد موسى: أردوغان يعاني من خيبة أمل في ليبيا (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأطماعه الاستعمارية ومحاولات هيمنته على ثروات الدول العربية لا تنتهي وتدخله في شئون الدول الحقيقة جعلت منه مجرم حرب خاصة بعد محاولات توسعه في ليبيا، مضيفا: "طرابلس هتبقي حفرة حفرها لنفسه هيسقط فيها عاجلا أم أجلا بعدما أقترب من الخطوط الحمراء".وأكد خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الرئيس التركي يعاني من خيبة أمل في ليبيا وسيصبح وحيدا، وقاعدة الوطية التي تم تدميرها بالكامل ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش أردوغان.وتابع: "الأمن القومي الليبي جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومصر على مر التاريخ لم تترك أشقاءها في أي محنة من المحن".