رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
سماع دوى انفجار بطهران وانقطاع التيار الكهربائى

عالم

«الناتو»: نعزز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:05 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ميرتشا جيوانا، اليوم الخميس، أن وباء كوفيد- 19 أظهر أن الناتو بحاجة إلى ضم القوات إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك مع الدول ذات التفكير المماثل لمعالجة هذه الأزمة، وأنه لا يمكن لأي منظمة الاستجابة للتحديات الراهنة وحدها.

جاء ذلك خلال كلمته عبر الإنترنت حول "دفاع الاتحاد الأوروبي وحاضر ومستقبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو"، في ظل منتدى واشنطن للدفاع الأوروبي، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني للحلف.

وأشار جيوانا، في كلمته، إلى أنه خلال أزمة وباء كوفيد- 19 عزز حلف الناتو تعاونه مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة.

وقال نائب الأمين العام للناتو: "لدينا اليوم 21 دولة أعضاء في كل من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، 90 بالمائة من سكان الاتحاد الأوروبي جزء من حلف الناتو، لذلك فإن ما نقوم به هو التأكد من بقائنا متقاربين في تحليل التهديدات التي نواجهها جميعا".

وذكر جيوانا، أن التحديات الأمنية الأخرى تضاعفت وتسارعت من نواح كثيرة بسبب الأزمة مثل "الأنشطة العسكرية الروسية ونهوض الصين والتضليل".

وأضاف جيوانا: "أحد المجالات الجديدة التي يعمل فيها حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وأطراف عالمية أخرى مثل مجموعة السبع دول الصناعية الكبرى والأمم المتحدة وغيرها هو مكافحة التضليل، فبعض الدول أو جهات أخرى غير الدول يسيئون استخدام التضليل في ظل هذا الوباء لوضع بذور الخلاف بشكل أساسي في المجتمعات الديمقراطية، والناتو والاتحاد الأوروبي يعملان معا بشكل وثيق بشكل استثنائي لمحاربة ذلك".

وأبرز نائب الأمين العام، أن "حلف الناتو لا يزال حجر الزاوية ليس فقط في الأمن عبر الأطلسي بل جزءا لا غنى عنه من النظام العالمي"، مشددا على أن "التعاون القوي بين الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية وأوروبا أمر أساسي لمصلحتنا جميعا لمحبي الحرية والمؤمنين بالديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى بسيون المركزي إثر إصابته بكورونا

للمرة الثانية خلال أسبوع.. إصابات كورونا أقل من 1000

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

«‎الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الزمالك يحتفل بشعار «نادى القرن» على مبنى وزارة الرياضة (فيديو)

طريقة دفع فواتير المياه عبر الهاتف المحمول

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للعاملين في الدولة بعد التعديل

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية

جميل المغازي: أخرجت حلقة إحسان عبد القدوس ووزع أجره على العمال (حوار)

عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر

وزيرة الثقافة تتابع انتظام العمل بالقومى للترجمة وتتفقد مسرح الهناجر