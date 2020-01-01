رامي رضوان عن «تقرير بريطاني» يشيد بالسيسي: «ربنا يديم الإنجازات»

عرض الإعلامي رامي رضوان، تقريرا بريطانيا يشيد بالإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقًا: "أهو تقرير بريطاني بعيد عننا، عشان متقولوش إننا بنطبل لما نعرض الإنجازات".وأضاف رضوان، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن التقرير أوضح أن الرئيس السيسي، قاد مصر بكفاءة غير مسبوقة، كما أن نموذج تطوير البنية التحتية في مصر يجب أن يتكرر في كل بلدان القارة.وتابع أن التقرير أفاد بأن مصر دولة سوف ينمو اقتصادها مبدئيًا بنسبة 2% بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، وأنها من الدول القليلة في العالم التي لا يحدث لها ركود رغم كورونا، معقبًا: "2% أحسن ما يحصل لينا انكماش وتراجع".ودعا الإعلامي رامي رضوان، لمصر أن يديم عليها التنمية والإنجاز، وأن تتحسن الظروف الاقتصادية على الجميع.