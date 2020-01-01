تعافي 26 من مصابي كورونا بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى الدعاة التابعة للوزارة لـ26 متعافٍ، منذ بدء استقبال المصابين بالفيروس قبل شهرين وحتى الآن.وأشاد المتعافون من فيروس كورونا من المعالَجين بمستشفى الدعاة، إشادة بالغة بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفى.