الشاعرة سلوى هلال تنعى والدة حمادة هلال.. وتروي موقفا عن «جدعنته»

نعت الكاتبة والشاعرة والملحنة سلوى هلال، والدة الفنان حمادة هلال، التي رحلت عن عالمنا أمس الأول، بعد صراع مع مرض السرطان، مؤكدة على "جدعنته ومساعدته للمواهب الصاعدة".وكتبت سلوى، في منشور لها على فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها ويحسن إليها ويسكنها فسيح جناته، ‎يمكن كتير من أصحابي في الوسط الفني والأدبي في الأول كان بيفتكروني أخت الفنان حمادة هلال أو بينا صلة قرابة، لكن في الواقع دا مجرد تشابه أسماء فقط لكن اسم عيلتي هلال على نفس اسم الفنان حمادة هلال، وربنا يصبر الفنان على فراق والدته".وأضافت: "قد إيه هو شخصية خلوقه وجدعة أوي ومحترمة، ودا بان من موقف حصلي معاه وأكيد هحكيه، لكن قبل كدا بدعي ربنا يلهمه الصبر والسلوان على فراقها يارب، ‎والموقف مرة زمان كنت لسه في ثانية جامعة وخدت رقم موبايله من صحفي وكلمته في إني بكتب وبلحن رحب وقالي سمعيني حاجة".وتابعت: "طبعا وقتها لا كان فيه فيس ولا واتس ولا النت كان زي دلوقتي في كل حاجة، كان كله بالموبايل فقط، وسمعته غنوة ليا اسمها (مين اللي قال)، هيا لحنها شرقي صميم وتقيلة في المقامات الموسيقية جدا، ودا كان من أول مكالمة وهو ولا يعرفني، في حين إن وقتها ناس كتير كانت ممكن تتعامل بطريقة فيها طناش لكنه اهتم وسمع وقال رأيه بجد ودا اللي بيبن معادن الناس وبيفرقهم عن بعض من تعاملهم مع الناس بيبان المحترم واللي يستحق النجاح اللي هو فيه بجد".واختتمت حديثها قائلة: "ربنا يعينه على أزمة وفاة والدته ويلهمه الصبر والسلوان على فراقها يارب".ورحلت والدة حمادة هلال السيدة رجاء إبراهيم في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، في المستشفى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تم نقلها إلى هناك الأسبوع قبل الماضي بعد تعرضها لوعكة صحية وتدهور حالتها الصحية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.