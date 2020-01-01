موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021





نية تأجيل الدراسة



خطة الدارسة بالعام الجديد 2021



طريقة الأونلاين ضمن الشكل الأساسي للعام الدراسي الجديد 2021

ووفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم فإن هذه المكتبة تحتوى على مناهج رقمية تفاعلية تتضمن المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من "KG1" حتى "G12"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. وفقا لما أعلنته وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فإن التعليم بشكل كبير سيعتمد على طريقة الأونلاين والتعليم عّن بعد خلال العام الدراسي المقبل، ويقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه يوجد كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال الأيام السابقة لمساعدة الطلاب على الدراسة من المنزل كان أبرزها المكتبة الرقمية " من هنا ". وتدرس الوزارة خطة الدارسة بالعام الجديد، وفق تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد -١٩ وخطط التعايش معه بشكل يضمن المحافظة، ووقاية التلاميذ في كافة المراحل من الإصابة به، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية. وأعلنت بشكل صريح أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والسيوشيال ميديا عن نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تأجيل العام الدراسي الجديد 2020- 2021، بسبب جائحة فيروس "كوفيد- 19" المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد، غير صحيح، وأن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لم يحدد بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021، ولم تعلن خريطة العام الدراسي حتى الآن. كما قالت الوزارة إنه من المتوقع أن يكون في نهاية سبتمبر أو بداية اكتوبر ولَم يتم تحديد الموعد حتي الآن على أن يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي تبدا ٢١ يونيو وتنتهي يوم ٢١ يوليو المقبل.

يبحث أولياء الأمور عن، نظرا لبدء العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر من كل عام، لكن هذا العام يختلف تماما بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وجاءت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحسم الجدل المثار حول بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، وبثت الطمئنينة حول العمل علي خطة جديدة تحتوي على المواعيد وكيفية التجمع مع الطلاب والمسافات بين الطلاب، كما ان هناك مقترح ايضا بيومين فقط أسبوعيا وعلي ان يكون باقي الاسبوع دراسة اون لاين ولكن اكدت الوزارة بان ذلك غير عادل لأن ليس جميع الطلاب يملكون الإمكانيات كطلاب الصفوف الثانوية، مؤكده ايضا التقدم الذي كانت تكافح به الدولة منذ ١٠ سنوات تم تحقيقه في ثلاثة شهور فقط بسبب كورونا مثل مكافحة الدروس الخصوصية.