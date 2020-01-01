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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)
الخميس 09/يوليه/2020 - 10:22 م
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انطلقت منذ قليل احتفالات نادي الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث تم إطلاق الشماريخ والألعاب النارية وأغنية "زملكاوي".
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