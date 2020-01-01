تفاصيل احتفالية الزمالك بلقب «نادي القرن الحقيقي» (فيديو)

انطلقت منذ قليل احتفالات نادي الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي، في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، حيث تم إطلاق الشماريخ والألعاب النارية وأغنية "زملكاوي".











