عطل مفاجئ يصيب تطبيق «تيك توك»

واجه آلاف المستخدمين حول العالم مشكلات في تطبيق TikTok، حيث ألغيت كافة الإعجابات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.





وأثار البعض مخاوف من أن تيك توك قد يكون أُغلق تمامًا، حيث كانت هناك شائعات في الماضي أنه سينتهي يومًا ما، ويبدو أن انقطاع الخدمة بدأ حوالي الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، حيث أبلغ أكثر من 17 ألف مستخدم عن مشكلات في تيك توك عبر منصة Downdetector التي تراقب حالات انقطاع الخدمة للمواقع والخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.





ظهرت المشاكل أولاً في أجزاء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكنها تؤثر بسرعة على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.