رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الجيش يحمي ولا يهدد».. تفاصيل مناورة «حسم 2020» على الحدود الغربية (فيديو)

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:18 م
أحدث مناورة للجيش
أحدث مناورة للجيش المصري
أحمد عبد العزيز
طباعة
عرضت القناة الرسمية للقوات المسلحة على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد أعمال القتال والتدريب في المناورة "حسم 2020"- أحدث مناورة للجيش المصرى على الحدود الغربية-، بمشاركة المدفعية والطائرات الهليكوبتر.

وشهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة الإستراتيجية "حسم 2020 " التى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتى استمرت لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وشملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره.

وتحت ستر نيران المدفعية، تم تطوير أعمال القتال فى العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة، فى ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسى للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام فى التوقيتات المحددة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

توقف حركة الخط الأول لمترو الأنفاق بسبب انتحار سيدة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

الصور

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«الوطنية للانتخابات» تعلن قواعد اختيار رموز انتخابات مجلس الشيوخ

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

دعا الله ألا يموت في طائرة أو سيارة.. هكذا مات فريد الأطرش بعد كابوس مريب

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

نجم الساعة

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أعشاب ينصح بها خبراء الصحة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

جميل المغازي: أخرجت حلقة إحسان عبد القدوس ووزع أجره على العمال (حوار)

عبدالدايم: أنشطة «الأعلى للثقافة» تثري الميدان الفكري في مصر

وزيرة الثقافة تتابع انتظام العمل بالقومى للترجمة وتتفقد مسرح الهناجر

10 أسباب وراء التجديد لرئيس إدارة إقليم شرق الدلتا الثقافي