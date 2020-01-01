إخلاء سبيل المتهم بسحل «كلب» في الإسكندرية

قرر المستشار مصطفى صلاح الدين، رئيس نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، إخلاء سبيل الطالب الجامعي صاحب واقعة سحل كلب بسيارة وتعذيبه حتى الموت بضمان محل إقامته بعد أخذ أقواله.كما قررت النيابة سرعة طلب التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لفحصها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بربط حيوان "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه، مما أدى إلى نفوقه.وكشف تحريات الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكب الواقعة المتهم طالب جامعى، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وقرر قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.