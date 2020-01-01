شاب يقتل جاره عقب خروجه من مسجد بدير مواس في المنيا

قتل شاب جاره الموظف بالمعاش في إحدى قرى مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، بعد خروجه من المسجد عقب أداء صلاة فجر اليوم، وأفادت مصادر أمنية أن المتهم يعاني اضطراب نفسي.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بوقوع جريمة قتل بمركز دير مواس، وانتقل اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز دير مواس ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ وتبين وقوع حادث القتل بإحدى القرى، حينما أقدم شاب يدعى «م.ط» 32 سنة، يرجح أنه مريض نفسي حاصل على دبلوم تجارة بقتل جارة الموظف بالمعاش يدعى «م.ع» 64 عاما، حيث كان يصليا الفجر معا بمسجد القرية، وحينما فرغ من صلاته سار بجانب المجني عليه وفاجئه بطعنة نافذة بالبطن مستخدما سكين، فأودى بحياته عقب ساعات من وصوله مستشفى دير مواس العام، وتحرر محضر بالواقعة، وألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والتصرف.