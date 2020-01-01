«الجمارك» تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل والرواكد

عقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديرى عموم المهامل والحركة وإدارات المنافسة والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك.يأتي ذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية المختلفة، وتفعيلا لتوجيهات الدكتور وزير المالية بالإسراع في وضع منظومة وآلية محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ.وتم خلال الاجتماع مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة، وتفعيل تطبيق المهمل على الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف علي الرصيد الفعلي لحاويات ورواكد المهمل، وكذا تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد واتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.كما تم عرض جميع المقترحات والمعوقات وتحديد الاحتياجات البشرية والتكنولوجية اللازمة لضمان سرعة تفعيل التطبيق لتحديث وتطوير العمل بجميع المواقع الجمركية.وحضر اللقاء الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك وأحمد شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك وهناء خميس رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية ومها سليم مدير عام السياسات والإجراءات ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ومديرو عموم الإدارات العامة المهمل والبيوع الجمركية بمصلحة الجمارك.