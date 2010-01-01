فؤاد سنيورة: المواطن اللبناني غير آمن على نفسه ومستقبله

قال فؤاد سنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن الحكومة لم تستطع تحقيق مطالب الانتفاضة الشبابية التي جرت في أكتوبر2019، موضحًا أن الإصرار على نظام الحصص السياسية في الحكومة وفقًا للطائفية، يعتبر أهم أسباب تفاقم الأزمة.وأضاف «سنيورة» خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» مساء اليوم، أن حزب الله يحكم بسطوة السلاح ويعمل من أجل استثارة العصبيات الداخلية في لبنان.وأكمل: «حزب الله المدعوم من إيران يستخدم السلاح منذ 2010 للسيطرة على الحياة السياسية في لبنان»، لافتًا إلى أن القرار في تنظيم حزب الله يأتي من المرشد خامنئي، في إيران مستندًا إلى السلاح الإقليمي.ونوّه إلى أن المواطن اللبناني أصبح غير آمن على نفسه ومستقبله، مشيرًا إلى أن المشكلة في لبنان الآن ترتكز في العناد من قبل حزب الله في فرض قراره وسيطرته على الوضع السياسي في لبنان.