روسيا تحذر إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم

حذرت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخطط فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.وقالت الخارجية الروسية، إن تنفيذ إسرائيل لمخطط الضم سيقضي على احتمالات التوصل إلى تسوية شاملة مع الفلسطينيين، ويؤجج العنف في المنطقة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وحذر وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، الثلاثاء الماضي، من أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات إسرائيلية على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بحدود يونيو عام 1967.وأكد وزراء خارجية الدول الأربع، من تداعيات ضم الاحتلال الإسرائيلي لأي أراض فلسطينية، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها عواقب أيضا على العلاقات مع تل أبيب.وأوضحوا أنهم متفقون على أن أي خطوة إسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام.