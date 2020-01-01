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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تناقش الوضع في شرق المتوسط مع سفراء 3 دول

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:30 م
خارالامبوس بيتريدس
خارالامبوس بيتريدس
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ناقش وزير الدفاع القبرصي خارالامبوس بيتريدس، الخميس، الوضع في شرق البحر المتوسط ​​والمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص خلال اجتماعات عقدها مع سفراء اليونان وفرنسا وإيطاليا.

وقال بيان صادر اليوم عن وزارة الدفاع، نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه): إن بيتريدس شكر السفراء على اهتمام بلادهم بشأن القضية وموقفهم الثابت من المنطقة الاقتصادية الخالصة وقانون البحار، لاسيما فيما يتعلق بالاستفزازات التركية، لافتًا إلى تعزيز التعاون والاتفاقيات بين الدول المجاورة يؤدي بدوره إلى الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما وجه بيتريدس بشكل خاص الشكر والامتنان إلى السفير اليوناني ثيوكاريس لالاكوس على دعم بلاده الثابت فيما يتعلق بالنضال من أجل المشكلة القبرصية. واتفق الجانبان على أن قبرص واليونان تواجهان العديد من التحديات في الوقت الحاضر، وأشادا بتعاونهما الثنائي الوثيق.

من جانبها، أشارت سفيرة فرنسا في نيقوسيا إيزابيل دومون إلى التعاون الممتاز بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، فيما ركزت مناقشاتها على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وطرق الرد على الاستفزازات التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.

كما ناقش بيتريديس مع السفير الإيطالي أندريا كافالاري التعاون الثنائي والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأكدا على حاجة المنطقة للاستقرار.

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