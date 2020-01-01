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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تتابع انتظام العمل بالقومى للترجمة وتتفقد مسرح الهناجر

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:28 م
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
ايهاب مصطفى
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تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خطة الاستئناف التدريجى لعودة الأنشطة والفعاليات لمختلف المواقع والمنشآت، حيث زارت منفذ البيع الخاص بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل.

كما تفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون، والتابع لقطاع الإنتاج الثقافة برئاسة الفنان خالد جلال.

وقالت عبدالدايم إن استئناف مسيرة التنوير يعكس قدرة الوطن على مواجهة التحديات، وأشادت بالإقبال على منفذ بيع إصدارات المركز القومى للترجمة.

وأوضحت استكمال منظومة منافذ بيع إصداراته بالمحافظات لإيصالها لأكبر شريحة من الجمهور مع التوسع في عملية البيع من خلال شبكة الإنترنت، وأكدت منح تخفيضات تصل إلى ٧٠% على العناوين المعروضة.

كما تفقدت الاستعدادات النهائية لتشغيل المسرح الخارجى بمركز الهناجر للفنون، حيث تم إدراجه ضمن برنامج تشغيل المسارح المفتوحة التى قررت وزارة الثقافة استئناف النشاط من خلالها، ويستضيف مجموعة من العروض المسرحية والفنية لكل من البيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة

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