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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 6.9 مليار جنيه في أسبوع وارتفاع جماعي بمؤشراتها

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:12 م
البورصة
البورصة
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حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 9ر6 مليار جنيه، ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر596 مليار جنيه، مقابل 9ر589 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 2ر1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 79ر1 فى المائة ليسجل مستوى 02ر10957 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 8ر1 فى المائة، ليبلغ مستوى 36ر1477 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا" الذي زاد بنحو 97ر1 في المائة ليبلغ مستوى 8ر2289 نقطة.

وأشار الى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7ر16 مليار جنيه من خلال تداول 660ر2 مليار ورقة منفذة على 243 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9ر5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 986 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 2ر47% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 80ر52% خلال أسبوع.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر73% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 6ر21% والعرب على 5ر4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر309 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 2ر26 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن صافي تعاملات المصريين استحوذ على 4ر69%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 8ر23%، وسجل العرب 8ر6%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 757ر9 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 555ر1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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