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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حمدوك»: إحلال السلام هدف استراتيجي للسودان

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:03 م
حمدوك
حمدوك
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أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بالجهود المبذولة لفريق وساطة مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، مؤكدًا أن إحلال السلام بالبلاد يعتبر هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه حكومة الفترة الانتقالية.

وترأس حمدوك اليوم الخميس، اجتماعًا عن بُعد ضم توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، ونيال دينق وزير شئون رئاسة الجمهورية بدولة جنوب السودان، وممثلي مكونات "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة)، بجانب وفد الوساطة الموجود حاليا بالسودان برئاسة ضيو مطوك نائب رئيس ومقرر وفد الوساطة، بالإضافة إلى وفد كبار مفاوضي الجبهة الثورية.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول سير المفاوضات مع الجبهة الثورية والجهود الجبارة التي تُبذل لإنجاح عملية السلام، مشيرًا إلى أن إحلال السلام بالسودان سيسهم في تعزيز مؤسسات الفترة الانتقالية.

من جانبه، قال مطوك إن اللقاء مع حمدوك جاء في إطار عرض الجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام تحقيقا لشعارات الثورة وآمال وتطلعات الشعب السوداني في إحلال سلام عادل وشامل، مؤكدا: العزم على الدفع بالجهود لتوقيع اتفاق السلام في غضون الأيام المقبلة وفق الترتيبات التي تمضي بصورة جيدة، موضحًا أن السلام سيفتح الطريق لاستكمال الفترة الانتقالية.

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