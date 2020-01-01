المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس

قال بيان للحكومة المغربية، الخميس، إنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر حتى 10 أغسطس المقبل، وذلك رغم وصف وضع فيروس كورونا في البلاد بأنه "مطمئن".وذكرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها، أن وضع الوباء في البلاد "مطمئن" وأن الجائحة تحت السيطرة "لكن لا يعني ذلك اختفاء الفيروس أو عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات".ودعا البيان المواطنين إلى "المزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية الضرورية".وأعلن المغرب حالة الطوارئ في 20 مارس الماضي بعد تسجيله أول إصابات بالفيروس في الثاني من مارس، وفرض مجموعة من الإجراءات الصارمة شملت إغلاق المدارس ومنع التجمعات التي تزيد على 50 شخصا.