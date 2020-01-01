بطرس غالي: كورونا ضرب النشاط البشري وليس الاقتصادي فقط
الخميس 09/يوليه/2020 - 08:58 م
سناء إسماعيلطباعة
أعرب يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن حزنه وشعوره بالغربة بسبب طول فترة إقامته خارج مصر وشعوره بصعوبة الوضع مهما كانت إمكانيات الدولة التي يعيش فيها، قائلا: «بحسب الغربة بالدقيقة، ومهم كان البلد اللي عايش فيها حلوة لكن وحشني التمشية في الشوارع المكسرة بجانب المعهد الفني، والجلوس على القهاوي في المعهد الفني».
وأكد، في حوار عبر «فيديو كونفرانس» ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة "القاهرة والناس"، أن طبيعة الشعب المصري مختلفة تماما عن الشعوب في كل دول العالم، معبرا عن حنينه، قائلا: «الأكل والشرب وطبيعة الشعب المصري وحشاني، والناس فى مصر مختلفة عن الناس في كل حتة تانية».
وتطرق بطرس غالى، للحديث عن كورونا، وأشار إلى أن الجميع كان يعتقد أن الفيروس يصيب المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن الآن نرى شبابا وأطفالا صغارا يموتون بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا ضرب النشاط البشري على مستوى العالم وليس الاقتصادي فقط.
وأكد، في حوار عبر «فيديو كونفرانس» ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة "القاهرة والناس"، أن طبيعة الشعب المصري مختلفة تماما عن الشعوب في كل دول العالم، معبرا عن حنينه، قائلا: «الأكل والشرب وطبيعة الشعب المصري وحشاني، والناس فى مصر مختلفة عن الناس في كل حتة تانية».
وتطرق بطرس غالى، للحديث عن كورونا، وأشار إلى أن الجميع كان يعتقد أن الفيروس يصيب المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن الآن نرى شبابا وأطفالا صغارا يموتون بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا ضرب النشاط البشري على مستوى العالم وليس الاقتصادي فقط.