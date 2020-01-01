بطرس غالي: كورونا ضرب النشاط البشري وليس الاقتصادي فقط

أعرب يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن حزنه وشعوره بالغربة بسبب طول فترة إقامته خارج مصر وشعوره بصعوبة الوضع مهما كانت إمكانيات الدولة التي يعيش فيها، قائلا: «بحسب الغربة بالدقيقة، ومهم كان البلد اللي عايش فيها حلوة لكن وحشني التمشية في الشوارع المكسرة بجانب المعهد الفني، والجلوس على القهاوي في المعهد الفني».وأكد، في حوار عبر «فيديو كونفرانس» ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير على قناة "القاهرة والناس"، أن طبيعة الشعب المصري مختلفة تماما عن الشعوب في كل دول العالم، معبرا عن حنينه، قائلا: «الأكل والشرب وطبيعة الشعب المصري وحشاني، والناس فى مصر مختلفة عن الناس في كل حتة تانية».وتطرق بطرس غالى، للحديث عن كورونا، وأشار إلى أن الجميع كان يعتقد أن الفيروس يصيب المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لكن الآن نرى شبابا وأطفالا صغارا يموتون بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن فيروس كورونا ضرب النشاط البشري على مستوى العالم وليس الاقتصادي فقط.