أوكرانيا والناتو يتفقان على تعزيز وجود الحلف في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وزير الدفاع، أندريه تاران، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، مع ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واتفقا خلاله على تعزيز وجود الحلف في منطقة البحر الأسود.وذكرت "الدفاع الأوكرانية"، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "اتفق الطرفان على تعزيز وجود القوات والوسائل في البر والبحر وفي المجال الجوي لمنطقة البحر الأسود، عن طريق زيادة الدوريات الجوية ووجود السفن البحرية للبلدان الأعضاء في الحلف"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك".وأعرب وزير الدفاع الأوكراني، عن اهتمامه بإقامة تبادل مشترك للمعلومات بشأن الوضع في المنطقة، داعيا الدول الأعضاء في الحلف للانضمام إلى التدريبات الاستراتيجية، المقرر إجراؤها في جنوب أوكرانيا.وأضاف البيان: "أن وزير الدفاع، دعا الأمين العام لحلف الناتو للمجيء إلى أوكرانيا، في زيارة رسمية".يذكر أن أوكرانيا أصبحت الدولة السادسة التي حصلت على وضع شريك لحلف شمال الأطلسي بميزات متقدمة.