السودان يحبط تهريب 9 إثيوبيين إلى مصر

أوقفت قوات الدعم السريع بالسودان، اليوم الخميس، أحد مهربي البشر و11 شخصا، حاول تهريبهم إلى مصر.وأوضح نائب مدير دائرة استخبارات قوات الدعم السريع بالسودان، مبارك مصطفى، أنه تم القبض على المجموعة في وادي الأنصاري على بعد 8 كيلومترات من الحدود المصرية، بعد مطاردة العربة التي تقلهم متجهة إلى مصر، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وضمت المجموعة 12 شخصا، 3 سودانيين و9 إثيوبيين، من بينهم 6 نساء و3 رجال، وفقا لبيان قوات الدعم السريع السودانية.وأكد مصطفى مواصلة قوات الدعم السريع السودانية جهودها في مكافحة الاتجار وتهريب البشر والمخدرات تنفيذا للقانون ومنع الجريمة وحماية المجتمع.