رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استئناف نشاط «بيت شعر الأقصر» في ظل إجراءات احترازية

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:38 م
الشاعر حسين القباحي
الشاعر حسين القباحي
ايهاب مصطفى
طباعة
استأنف بيت الشعر بالأقصر، أمس، نشاطه الثقافي داخل قاعاته من جديد بأمسية شعرية، بعد انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا، ضمت العراء أحمد العراقي، الحسين خضيري، بكري عبدالحميد، محمد جاد المولى، محمود مرعي، وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر.

وبث الأمسية مباشرة عبر منصات التواصل والفضاء الرقمي، وفي الجزء الأول كان الجمهور على موعد مع ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تحدث فيها الشاعر حسين القباحي موجهًا الدعوة لكل النقاد والباحثين للمشاركة فيها، والتي تعنى بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي، تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.

وشملت الأمسية مداخلات من الحضور عن كيفية المشاركة وعن الشروط اللازمة، مع توزيع مطبوعات الجائزة التي تنص على الشروط وكيفية المشاركة.

وفي الجزء الثاني من الأمسية كان الجمهور على موعد مع الشعر.

ويلتقي جمهور بيت الشعر بالأقصر في الأسبوع القادم بالشعراء عبدالرسول عبد الحاكم، النوبي عبد الراضي، النوبي الجنابي، علي حسان، محمد المتيم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل 15 يوليو.
الشاعر حسين القباحي
الشاعر حسين القباحي
الشاعر حسين القباحي
الشاعر حسين القباحي

موضوعات متعلقة

198 حالة إصابة بكورونا فى بورسعيد

«التعليم»: إضافة إجابات على نموذج تصحيح مادة الفيزياء

«الصحة»: استئناف العمل فى المنشآت الطبية بكامل طاقتها

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

نجم الساعة

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أعشاب ينصح بها خبراء الصحة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

استئناف نشاط «بيت شعر الأقصر» في ظل إجراءات احترازية

«عبد الدايم» تشارك في «التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية؟» بـ«الأعلى للثقافة»

من يتولى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلفًا لـ هبة يوسف؟

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»