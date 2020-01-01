استئناف نشاط «بيت شعر الأقصر» في ظل إجراءات احترازية

استأنف بيت الشعر بالأقصر، أمس، نشاطه الثقافي داخل قاعاته من جديد بأمسية شعرية، بعد انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا، ضمت العراء أحمد العراقي، الحسين خضيري، بكري عبدالحميد، محمد جاد المولى، محمود مرعي، وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر.وبث الأمسية مباشرة عبر منصات التواصل والفضاء الرقمي، وفي الجزء الأول كان الجمهور على موعد مع ندوة تعريفية عن جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تحدث فيها الشاعر حسين القباحي موجهًا الدعوة لكل النقاد والباحثين للمشاركة فيها، والتي تعنى بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي، تنفيذا لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة.وشملت الأمسية مداخلات من الحضور عن كيفية المشاركة وعن الشروط اللازمة، مع توزيع مطبوعات الجائزة التي تنص على الشروط وكيفية المشاركة.وفي الجزء الثاني من الأمسية كان الجمهور على موعد مع الشعر.ويلتقي جمهور بيت الشعر بالأقصر في الأسبوع القادم بالشعراء عبدالرسول عبد الحاكم، النوبي عبد الراضي، النوبي الجنابي، علي حسان، محمد المتيم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل 15 يوليو.