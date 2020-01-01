المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن أحلام رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي أوهام لن تتحقق، مشيرا إلى أنه يجب على تركيا أن تعي جيدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث بل يفعل.وأضاف «المسماري» خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك محاولات حتى يكون الطرف الآخر في ليبيا متجاوبًا مع مبادرة القاهرة، لكنه بدأ يحشد قواته وتجهيز عملية عسكرية واسعة حتى يصل إلى الهدف الرئيسي وتحقيق أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي.وكشف أن الاستطلاع الأرضي والجو مستمر بصفة عامة لملاحقة العدو، وسط جاهزية لأي عمل عسكري، ومعنويات الجيش الليبي مرتفعة بعد التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إعلانه الخطوط الحمراء في ليبيا، متمنيا أن تمتد هذه الخطوط إلى طرابلس وما بعد طرابلس.وأوضح أن أردوعان أرسل معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطارات المنطقة الغربية من صواريخ سام 3، وهي متطورة للغاية، وتم تحديثها وإدخالها إلى ليبيا عبر الأتراك كما تم إدخال مدرعات ودبابات وتحاول أن تتقدم إلى منطقة الهلال النفطي.وكشف أن أردوغان يتحدى العالم ولا يتوان أن يصل إلى أهدافه عبر أي فرصة، لكن القوات الليبية قادرة على صده، لا سيما مع الزخم الدولي ومساندة المبادرة المصرية وتأييد مجلس الأمن، مؤكدا أن الأحداث تتصاعد داخل ليبيا واصفا المعركة الليبية ستكون معركة قومية وإقليمية.وحذر القوات التركية من الهجوم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة، لا سيما أن مسرح العمليات تحت أعين الاستطلاع وعلى تركيا أن تعي جيدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث بل يفعل، وسيكون الفعل قاس عربيا ودوليا، فهناك تحالف دولي ضد تركيا، وسيقع أردوغان في مستنقع خطير يقضي على تواجد الإخوان في تركيا وعلى أحلام أردوغان في العودة إلى ليبيا والمنطقة العربية.