رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:42 م
المسماري
المسماري
سناء إسماعيل
طباعة
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن أحلام رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط الليبي أوهام لن تتحقق، مشيرا إلى أنه يجب على تركيا أن تعي جيدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث بل يفعل.

وأضاف «المسماري» خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك محاولات حتى يكون الطرف الآخر في ليبيا متجاوبًا مع مبادرة القاهرة، لكنه بدأ يحشد قواته وتجهيز عملية عسكرية واسعة حتى يصل إلى الهدف الرئيسي وتحقيق أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي.

وكشف أن الاستطلاع الأرضي والجو مستمر بصفة عامة لملاحقة العدو، وسط جاهزية لأي عمل عسكري، ومعنويات الجيش الليبي مرتفعة بعد التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إعلانه الخطوط الحمراء في ليبيا، متمنيا أن تمتد هذه الخطوط إلى طرابلس وما بعد طرابلس.

وأوضح أن أردوعان أرسل معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطارات المنطقة الغربية من صواريخ سام 3، وهي متطورة للغاية، وتم تحديثها وإدخالها إلى ليبيا عبر الأتراك كما تم إدخال مدرعات ودبابات وتحاول أن تتقدم إلى منطقة الهلال النفطي.

وكشف أن أردوغان يتحدى العالم ولا يتوان أن يصل إلى أهدافه عبر أي فرصة، لكن القوات الليبية قادرة على صده، لا سيما مع الزخم الدولي ومساندة المبادرة المصرية وتأييد مجلس الأمن، مؤكدا أن الأحداث تتصاعد داخل ليبيا واصفا المعركة الليبية ستكون معركة قومية وإقليمية.

وحذر القوات التركية من الهجوم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة، لا سيما أن مسرح العمليات تحت أعين الاستطلاع وعلى تركيا أن تعي جيدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتحدث بل يفعل، وسيكون الفعل قاس عربيا ودوليا، فهناك تحالف دولي ضد تركيا، وسيقع أردوغان في مستنقع خطير يقضي على تواجد الإخوان في تركيا وعلى أحلام أردوغان في العودة إلى ليبيا والمنطقة العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة يحدد موعد التحول العنيف لـ«كورونا»

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

«التعليم»: إضافة إجابات على نموذج تصحيح مادة الفيزياء

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

نجم الساعة

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أعشاب ينصح بها خبراء الصحة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

استئناف نشاط «بيت شعر الأقصر» في ظل إجراءات احترازية

«عبد الدايم» تشارك في «التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية؟» بـ«الأعلى للثقافة»

من يتولى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلفًا لـ هبة يوسف؟

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»