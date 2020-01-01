«الزراعة»: مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر

كشف تقرير لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، ارتفاع الإنتاج المحلي من السكر إلى مليونين و600 ألف طن، نتيجة التوسع في زراعة البنجر، والذي يمثل 55% من الإنتاج المحلي للسكر، حيث وصلت المساحة هذا الموسم لأكثر من 600 ألف فدان نتيجة زيادة أسعاره، والذي وصل إلى 700 جنيه للطن.وقال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن قرار حظر استيراد السكر من الخارج في صالح الصناعة الوطنية والمزارع وشركات السكر، حيث أن هذه الشركات تقترض من البنوك للعمل.وأضاف عبدالجواد، أن الاستيراد من الخارج ليس في مصلحة المزارع المصري، حيث أن السكر المستورد يعمل على وفرة السكر بأسعار رخيصة وإغراق الأسواق ويؤثر على الأسعار، حيث أن سعر المستورد أقل من المحلي، لافتا إلى أن مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي من السكر والحد من الاستيراد لتضيق الفجوة لتصل إلى نصف مليون طن فقط.