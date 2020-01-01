رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:31 م
السكر
السكر
عبدالناصرمحمد
طباعة
كشف تقرير لمجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، ارتفاع الإنتاج المحلي من السكر إلى مليونين و600 ألف طن، نتيجة التوسع في زراعة البنجر، والذي يمثل 55% من الإنتاج المحلي للسكر، حيث وصلت المساحة هذا الموسم لأكثر من 600 ألف فدان نتيجة زيادة أسعاره، والذي وصل إلى 700 جنيه للطن.

وقال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن قرار حظر استيراد السكر من الخارج في صالح الصناعة الوطنية والمزارع وشركات السكر، حيث أن هذه الشركات تقترض من البنوك للعمل.

وأضاف عبدالجواد، أن الاستيراد من الخارج ليس في مصلحة المزارع المصري، حيث أن السكر المستورد يعمل على وفرة السكر بأسعار رخيصة وإغراق الأسواق ويؤثر على الأسعار، حيث أن سعر المستورد أقل من المحلي، لافتا إلى أن مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي من السكر والحد من الاستيراد لتضيق الفجوة لتصل إلى نصف مليون طن فقط.

موضوعات متعلقة

قالت عن أجمل قُبلة لها على الشاشة:" العدد فى اللمون".. أسرار نادية لطفى

شملت القضاء على مرتزقة.. القوات المسلحة تجري مناورات عسكرية بالمنطقة الغربية

طبيب بالقصر العينى: الأعداد تتجه للانخفاض وتجاوزنا ذروة كورونا (فيديو)

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

الصور

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

image description

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ (ألبوم)

image description

«الجبلاية» يقدم الكرة الموحّدة لمسابقة الدوري

الأكثر قراءة

المسماري لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

نصر علام: إثيوبيا استنفدت خيارات «السلمية».. ورد مصر «لا يتوقعه أحد»

«الخلافات مستمرة».. تفاصيل الاجتماع السابع حول سد النهضة

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

تمنى لها أمنية ثم حققها لها.. حكاية يوسف وهبي و"زمردة"

أميرة مصطفى.. تزوجت نجم نجوم هوليوود.. وشاركت فى أفلام أمريكية

نجم الساعة

«غرام المقرئين».. تفاصيل قصة حب كريمة العدلية والشيخ علي محمود

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أعشاب ينصح بها خبراء الصحة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

تناول الفاكهة والخضروات يوميا يحمي من السكري

7 حيل سحرية للتحكم في آلام الركبة واضطرابات الظهر

4 نصائح لتقوية رئتيك في ظل انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

استئناف نشاط «بيت شعر الأقصر» في ظل إجراءات احترازية

«عبد الدايم» تشارك في «التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية؟» بـ«الأعلى للثقافة»

من يتولى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية خلفًا لـ هبة يوسف؟

السبت.. «كورونا» في مناقشة مشروعات تخرج «الأكاديمية العربية»