ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه بطامية في الفيوم

كشف المهندس سيد حرزالله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عن ضبط طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بأحد المستودعات بمركز طامية، وتم تحرير المحضر ضد صاحب المستودع لتصرفه بجزء من الحصة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.وأوضح حرزالله، في بيان، أن الخطوة والحملات بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذي وجّه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفة.