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الخميس 09 يوليه 2020 الموافق 18 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصري» يبحث خطة الحزب المستقبلية مع أمناء المحافظات

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:26 م
النائب معتز محمود،
النائب معتز محمود،
إسلام نصير
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عقد المجلس الرئاسي، بحزب الحرية المصري، بحضور النائب معتز محمود، والدكتور محمد الفيومي، والمحاسب أحمد مهنى، اجتماعه الأول مع أمناء المحافظات بالحزب، من أجل الوقوف على خطة الحزب في المرحلة المقبلة.

كما تقرر خلال الاجتماع، أن حزب الحرية المصري هو حزب "وسطي مؤيد وداعم للقيادة السياسية، وأنه مدافع عن الدولة المصرية ومؤسساتها بكل قوة، وأن الحزب يعد جزءا من الائتلاف الانتخابي للأحزاب المصرية".

وانتهت المناقشات إلى عدة نقاط جاء على رأسها ضرورة مواصلة العمل والجهد لزيادة النشاط وعدد العضويات داخل الحزب، والعمل على فتح مقرات جديدة وزيادة الفعاليات وتوثيقها بطريقة موحدة بجميع المحافظات.

ونص الاجتماع أيضا على ضرورة قيام كوادر الحزب وقياداته بتأييد مرشحي ائتلاف الأحزاب (قائمة - وفردي) بشكل واضح وصريح وحشد المواطنين؛ للحضور في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى في المحافظات التي لا يوجد للحزب مرشحين بها.
النائب معتز محمود،
خطة الحزب المستقبلية
خطة الحزب المستقبلية
خطة الحزب المستقبلية
النائب معتز محمود،
خطة الحزب المستقبلية
خطة الحزب المستقبلية
خطة الحزب المستقبلية

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